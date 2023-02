Deutsches VC-Klima kühlt zum Jahresende deutlich ab

Frankfurt am Main (ots) -



- Wertberichtigungen belasten zum Jahresabschluss die Marktstimmung

- Neuinvestitionsklima geht zurück - Erwartungen belasten

Investitionsbereitschaft

- Stimmung zu Einstiegspreisen für Neuinvestitionen steigt auf Zehnjahreshoch



Das Geschäftsklima auf dem deutschen Venture Capital-Markt hat sich zum

Jahresende deutlich abgekühlt. Der Geschäftsklimaindikator des

Frühphasensegments sackte um 25,6 Zähler auf -42,9 Saldenpunkte ab. Abgesehen

vom beispiellosen Corona-Schock im ersten Quartal 2020 war die Stimmung zuletzt

nur vor 20 Jahren schlechter. Der Indikator für die aktuelle Geschäftslage fiel

auf -41,2 Saldenpunkte (-28,9 Zähler), der Indikator für die Geschäftserwartung

auf -44,7 Saldenpunkte (-22,2 Zähler).





Ein Hauptgrund für den Stimmungseinbruch dürfte die negative Entwicklung derUnternehmenswerte seit Jahresbeginn sein, die nun zu Wertberichtigungen in denJahresabschlüssen geführt haben. Darüber hinaus haben sich bei den realisiertenVC-Deals im vierten Quartal vor allem US-Investoren zurückgehalten. Diese fehlenals kapitalstarke Syndizierungspartner für hiesige Investoren, wasInvestitionsmöglichkeiten einschränkt. Aufgrund der niedrigenUnternehmensbewertungen ist der Stimmungsindikator für die Einstiegspreise fürNeuinvestitionen im letzten Quartal auf den höchsten Stand seit 10 Jahrengestiegen.Vor dem Hintergrund stark eingetrübter Erwartungen ist das Investitionsklima imSchlussquartal in den roten Bereich abgerutscht. Das kann dieInvestitionstätigkeit in den nächsten Quartalen belasten. Mit dem abkühlendenInvestitionsklima ist auch das tatsächliche Dealvolumen - nicht zuletzt aufgrundder Zurückhaltung von US-Investoren - im Vergleich zum im dritten Quartal um 40% eingebrochen. Diese Quartalsentwicklung ist Sinnbild für das Gesamtjahr 2022,das im Dealvolumen ebenfalls um gut 40 % unter dem Vorjahreswert geblieben ist.Es ist nach dem Ausnahmejahr 2021 damit aber immer noch das zweitstärksteVC-Jahr in der jüngeren Vergangenheit des deutschen VC-Markts."Das VC-Geschäftsklima ist im vierten Quartal 2022 nochmals eingebrochen", sagtFritzi Köhler-Geib, die Chefvolkswirtin der KfW. "Offenbar rückten mit demJahresabschluss die aufgrund der Jahresentwicklung notwendigenWertberichtigungen nochmals in den Fokus und drückten die Stimmung. Auch diezurückhaltende Investitionstätigkeit von US-Investoren hat belastet. Dasunterstreicht die Notwendigkeit im Scale-up-Bereich noch mehr zu tun, um hierdie Abhängigkeit von US-Investoren zu verringern. Die mittelfristig gutenAussichten für die VC-Investitionstätigkeit hellen den Jahresanfang 2023 auf:Die Investitionsmittel, die insbesondere junge Fonds noch von ihrenFondsinvestoren abrufen können, sind trotz des widrigen gesamtwirtschaftlichenUmfelds weiter gestiegen. Der INVEST-Zuschuss, der für Business Angels einwichtiger Investitionsanreiz ist, hat glücklicherweise einen schnellenNeustart."Ulrike Hinrichs, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des BVK, kommentiert: "ZumJahresende hat sich ein Sturm verschiedenster Faktoren zusammengebraut, der dieVenture Capital-Stimmung weiter in den Keller gedrückt hat. Zusammen mit densich weiter eintrübenden wirtschaftlichen Aussichten belastet dies dieInvestitionsbereitschaft der VCs. Der Rückzug internationaler Investoreninsbesondere aus den USA macht zudem große Finanzierungsrunden zu einerHerausforderung. Dies unterstreicht einmal mehr: Um den deutschen Markt robusterund in Krisen resilienter zu machen, bedarf es einer kapitalstarkeneinheimischen Szene mit starker deutscher Investorenbasis. Hieran gilt esgemeinsam mit Marktteilnehmern und Politik zu arbeiten. Und auch wenn dieFundraising-Situation äußerst kritisch bewertet wird. Optimistisch macht, dassaktuell noch erhebliches Kapital für Investitionen in den Fonds bereitsteht.Denn 2022 konnten trotz der misslichen Rahmenbedingungen eine Vielzahl neuerVenture Capital-Fonds geschlossen werden."Die KfW berechnet das German Venture Capital Barometer zusammen mit demBundesverband Beteiligungskapital (BVK) und dem Deutsche Börse Venture Networkexklusiv für das Handelsblatt. Ausführliche Analysen mit Datentabellen undGrafiken zur Entwicklung des Geschäftsklimas im Venture Capital- und LaterStage-Segments sind unter http://www.kfw.de/gpeb abrufbar.