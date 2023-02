Huawei und seine Partner gewinnen für den Schutz von Norwegens bedrohtem Atlantischem Wildlachs den Sonderpreis des World AI Cannes Festival

Atlantischer Wildlachs ist ein integraler Bestandteil von Norwegens Identität, Kultur und Wirtschaft. Seit den 1980er-Jahren hat sich der Bestand jedoch halbiert. Dies liegt daran, dass der Pazifische Lachs (auch Buckellachs genannt), eine invasive Art, seinen atlantischen Vetter in hohem Maße um Ressourcen und Nachkommen gebracht hat.

Im Jahr 2021 nahm Huawei im Rahmen seiner Initiative TECH4ALL eine Partnerschaft mit der örtlichen Jäger- und Anglervereinigung Berlevåg Jeger-og Fiskerforening (BJFF) auf, um ein KI-basiertes Filtersystem zu entwerfen und bereitzustellen. Dieses System sollte die Ausbreitung von Pazifischem Lachs in Norwegens Flüssen verhindern; das Pilotprojekt wurde im Fluss Storelva in Berlevåg durchgeführt. Die Lösung nutzt Unterwasservideotechnologie und künstliche Intelligenz, um Pazifische Lachse zu identifizieren. Ein automatisiertes Schleusensystem filtert die invasive Art in ein Halte-Aquarium und verhindert, dass sie flussaufwärts schwimmt, um sich zu vermehren. Das System lässt Atlantische Wildlachse und Alaska-Rotlachse passieren, damit sie ihre Fortpflanzungszyklen abschließen können.

Neben der Erhaltung der lokalen Artenvielfalt ist das Überleben von Atlantischem Wildlachs auch für den norwegischen Fischereisektor von entscheidender Bedeutung, da die Gene für Zuchtlachs von Wildlachs stammen.

„Norwegens Wildlachs wird von anderen Arten bedroht, darunter Buckellachse und entflohene Zuchtlachse. Das KI-gestützte Überwachungssystem trägt dazu bei, dem Einhalt zu gebieten und ein zukunftssicheres Flussmanagement zu ermöglichen", so Tor Schulstad, Administrator bei BJFF.

Mit der Ascend-Plattform von Huawei, die die Computing-Infrastruktur der Lösung bereitstellt, entwickelten die lokalen Partner Simula Consulting und Troll Systems den Erkennungsalgorithmus bzw. den automatisierten Sortiermechanismus.

„Das war ein sehr spannendes und motivierendes Projekt. Wir von Simula Consulting möchten Deep Tech für jedermann zugänglich machen. Es ist ermutigend zu sehen, dass dazu auch Wildtiere gehören können", so Dr. Omar Richardson, Acting Chief Technology Officer bei Simula Consulting.

Mit dem in diesem Jahr im Rahmen des World AI Cannes Festival eingeführten Neurons Awards Special Jury Prize werden Projekte ausgezeichnet, die KI für das Gemeinwohl und die Schaffung einer besseren Zukunft einsetzen. Der Gewinner wird von einer Jury ausgewählt, die aus zwölf Mitgliedern aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik besteht.

„Wir fühlen uns geehrt, beim WAICF den ersten Neurons Awards Special Prize gewonnen zu haben. Huawei glaubt fest an die Schlagkraft digitaler Technologien im Hinblick auf den Aufbau einer integrativeren und nachhaltigeren Gesellschaft", so Zhang Minggang, Deputy Managing Director von Huawei Frankreich. „Dieses Projekt belegt, dass KI einiges für den Umweltschutz bewirken kann. Wir werden weiterhin mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um durch Innovationen Veränderungen herbeizuführen. Aufgrund dieser Überzeugung haben wir unsere Initiative TECH4ALL gestartet, durch die Huawei bereits an Dutzenden von Projekten beteiligt war, die sich auf globaler Ebene positiv auf Gemeinschaften, Menschen und die Umwelt auswirken."

Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt in Berlevåg kann die skalierbare Lösung potenziell auf das norwegische Flusssystem erweitert werden; es besteht aus 500 Flüssen, die im Zusammenhang mit dem invasiven Pazifischen Lachs vor dem gleichen Problem stehen.

Informationen zu Huawei TECH4ALL

TECH4ALL ist die langfristige Initiative von Huawei zur digitalen Integration, die darauf abzielt, niemanden in der digitalen Welt zurückzulassen. Sie konzentriert sich auf vier Bereiche: Gerechtigkeit und Qualität der Bildung, Erhaltung der Natur durch Technologie, Ermöglichung einer integrativen Gesundheitsversorgung und Entwicklung.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Huawei TECH4ALL unter https://www.huawei.com/en/tech4all.

