Verwaltete Vermögenswerte von kryptobasierten börsengehandelten Aktienfonds stiegen im Januar um 39 %, während Kryptomärkte einen Marktwert von 1 Billion USD überschritten

LONDON, 13. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Die Analyse von Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) von börsengehandelten Aktienfonds (Exchange Traded Products, ETPs) mit Kryptowährungen als Basiswert ergab einen Anstieg der verwalteten Vermögenswerte (Assets Under Management, AUM) um 39 % im Januar, was den Anstieg des Marktwerts der Kryptowährungen um 33 % im selben Zeitraum widerspiegelt. ETPs werden damit mit einem Aufschlag von 18 % gehandelt, aufgrund von Investitionszuflüssen und dem Wertanstieg im Verhältnis zu den allgemeinen Bewertungen von Kryptowerten.

Der Marktwert von Kryptowährungen übertraf erstmals seit Anfang November 2022 die Marke von 1 Billion USD und schloss den Monat bei 1,05 Billionen USD ab, im Vergleich zu 800 Milliarden USD im Dezember. Die Daten im Jahresvergleich zeigen einen Rückgang der gesamten Kryptomarktkapitalisierung um 37 % im Vergleich zum Gesamtwert von 1,7 Billionen USD, der am 1. Februar 2022 beobachtet wurde.