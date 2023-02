ACE Green Recycling und STC kooperieren bei der Lieferung von Batterierecycling-Ausrüstung

Houston (ots/PRNewswire) - Zusammenarbeit zur Verbesserung der Effizienz von

globalen Recyclingprojekten



ACE Green Recycling (https://www.acegreenrecycling.com/) (ACE), eine integrierte

Technologie- und Lieferkettenplattform für Batteriematerialien, hat kürzlich

eine Absichtserklärung mit STC (https://stcitaly.com/) unterzeichnet, einem

führenden europäischen Unternehmen für Engineering, Beschaffung und

Baumanagement, das auf den Bau von Anlagen und Ausrüstungen für das

Batterierecycling und die Bleiproduktion spezialisiert ist.



Im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit wird STC Batterierecyclinganlagen

errichten und die Herstellung von Recyclinganlagen sowie das gesamte Engineering

und Projektmanagement übernehmen. Dabei werden die proprietären Technologien von

STC mit den Netto-Null- und Scope-1-Emissionen-Technologien von ACE für Blei-

und Lithium-Ionen-Akkus kombiniert. STC und ACE werden auch Möglichkeiten zur

Lizenzierung und gemeinsamen Vermarktung ihrer Batterierecyclingtechnologien

prüfen.





Giorgio La Sala, CEO von STC, erklärt: "Wir hoffen, dass die Synergien zwischenACE und STC der Batterierecyclingindustrie helfen werden, die Recyclingeffizienzweiter zu verbessern und die Umweltauswirkungen zu reduzieren, währendgleichzeitig eine zuverlässige Qualität und niedrigere Kosten im Einklang mitden Prinzipien der Kreislaufwirtschaft gewährleistet werden."ACE hat ein Portfolio an proprietären, emissionsfreien Scope-1-Technologien fürdas Recycling von Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien entwickelt, umwichtige Batteriematerialien zurückzugewinnen. Die proprietärehydrometallurgische Technologie wird ausschließlich mit Strom betrieben,verursacht keine Treibhausgasemissionen und weist marktführendeRückgewinnungsraten auf."Diese Zusammenarbeit verbindet das Know-how von STC in der Herstellunghochwertiger Anlagen und im Management von Großprojekten mit der innovativenBatterierecyclingtechnologie von ACE zu einer Partnerschaft, die dasBatterierecycling weltweit verändern wird, indem sie für mehr Effizienz beimEinsatz sorgt", erklärte Vipin Tyagi, Mitbegründer und Chief Technology Officervon ACE. "Wir setzen uns für eine nachhaltige globale Elektrifizierung ein undfreuen uns über die Partnerschaft mit STC, die uns dabei unterstützen wird,dieses Ziel zu erreichen."Das in Italien ansässige Unternehmen STC ist im Bereich Batterierecycling undBleiproduktion tätig und hat Projekte in der Europäischen Union, Nordamerika undAfrika. Das Unternehmen gehört zur Monbat Group und ist auch in anderen Sektorenwie der hydrometallurgischen Chemie, der Elektrochemie, dem Umweltschutz und derWasseraufbereitung tätig.Zukunftsgerichtete AussagenDieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen zu dentechnologischen Fähigkeiten und zukünftigen Geschäftszielen von ACE. AlleAussagen basieren auf aktuellen Erwartungen von ACE und beinhalten eine Reihevon geschäftlichen und technischen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führenkönnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwartetenErgebnissen abweichen, die in einer zukunftsgerichteten Aussage beschrieben,impliziert oder prognostiziert werden, einschließlich, ohne Einschränkung,behördliche Genehmigungen, unerwartete Veränderungen bei den Technologien, dertechnologischen Entwicklung innewohnende Unsicherheiten, Skalierung undEinführung, Schutz des geistigen Eigentums und Quellen sowie Verfügbarkeit vonFremdfinanzierungen.Informationen zu ACE Green Recycling (https://www.acegreenrecycling.com/)Informationen zu STC (https://stcitaly.com/)Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2000576/ACE_Green_Recycling_STC_Joint.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ace-green-recycling-und-stc-kooperieren-bei-der-lieferung-von-batterierecycling-ausrustung-301744912.htmlPressekontakt:Meredith Matthews,+1 281 770 2566,meredith.matthews@ace-green.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163050/5439777OTS: ACE Green Recycling