(neu: Weitere Details.)



BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem deutlichen Wahlsieg der CDU bei der Wiederholungswahl in Berlin ist offen, welche Parteien in der Hauptstadt künftig die Regierung bilden. Zwar erhebt CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner einen klaren Regierungsanspruch, aber die bisherigen Koalitionspartner SPD, Grüne und Linke liebäugeln mit einer Fortsetzung ihres Bündnisses. Rein rechnerisch haben Schwarz-Grün sowie Schwarz-Rot eine Mehrheit im Berliner Abgeordnetenhaus.

CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner drückt aufs Tempo und will SPD und Grüne am Montagabend zu Sondierungsgesprächen einladen. Ziel sei es, Gespräche noch in dieser oder Anfang kommender Woche zu führen, sagte Wegner am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Jetzt ist nicht die Zeit für Taktierer, jetzt ist die Zeit für Macher." Wahlforscher Thorsten Faas erwartet jedoch eine langwierige Regierungsbildung. Trotz der hohen Zugewinne der CDU sei es schwierig, aus dem Wahlergebnis ein "Regierungssignal" herauszulesen, sagte der Professor der Freien Universität Berlin der dpa.