13. Februar 2023 / IRW-Press / Antisense Therapeutics Limited [ASX:ANP | US OTC:ATHJY | FWB:AWY] hat heute den Beginn der zweiten Phase (chronische Einstellung) seines Programms zur Untersuchung der Auswirkungen eines Antisense-Oligonukleotids (ASO) gegen CD49d (das Äquivalent von ATL1102 für Mäuse) in einem Tiermodell von LGMDR2 durch Dysferlin-Mangel bekannt gegeben. Nachdem bereits in der ersten Studie an Tieren mit Dysferlin-Mangel1 die Wirksamkeit des Arzneimittels (Verringerung der RNA von Ziel- und Immunzellen im Muskel) erfolgreich nachgewiesen werden konnte, werden im Rahmen dieser chronischen Folgestudie nun die Auswirkungen der Behandlung über einen längeren Zeitraum auf die wichtigsten Endpunkte des Krankheitsverlaufs, einschließlich der Verringerung des Fettanteils im Muskel, untersucht.

Die Studie wird in Zusammenarbeit mit Experten für genetische Muskelerkrankungen am Murdoch Children's Research Institute (MCRI) in Melbourne und der Jain Foundation in den Vereinigten Staaten durchgeführt. Als gemeinnützige Stiftung für erkrankte Menschen, die in der Hoffnung auf Heilung der Dysferlinopathie gegründet wurde, koordiniert die Jain Foundation die weltweiten Bemühungen zur Entwicklung einer Therapie für Dysferlinopathie-Patienten2. Über die Jain Foundation wurden Mäuse im geeigneten Alter, die eine Dysferlin-Mutation sowie die damit verbundenen Merkmale in Bezug auf den Krankheitsverlauf aufweisen, für den Einsatz in der Studie beschafft. Die Mäuse werden vier Monate lang in dieser verblindeten und kontrollierten Studie behandelt. Die Ergebnisse sollen Mitte 2023 vorliegen.

LGMDR2 (auch unter dem Namen Dysferlinopathie bekannt) ist eine seltene genetische Muskelerkrankung, die durch Mutationen im Dysferlin-Gen verursacht wird und zu einer deutlichen Abnahme oder dem Fehlen des Proteins Dysferlin in den Muskelfasern führt. LGMDR2 zeichnet sich aus durch Muskelentzündungen, Fibrose, Adipositas (Fetteinlagerungen), eine fortschreitende Schwäche in den proximalen (der Körpermitte am nächsten gelegenen) Muskeln im Hüft- und Schulterbereich (d.h. im Gliedergürtel) sowie den Verlust der Gehfähigkeit und der Funktion der oberen Gliedmaßen im Erwachsenenalter. In etwa 1 von 125.000 Personen erkrankt an LGMDR23 Bisher wurde bei keiner Behandlungsmethode der Nutzen einer Verlangsamung der Krankheitsprogression bei LGMDR2 nachgewiesen.