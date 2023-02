iTAC zeigt So profitiert die Fertigung vom Artificial Internet of Things / Verbindung von AI mit dem IoT bietet neue Chancen für die Industrie

Montabaur (ots) - Was passiert, wenn AI und IoT sich miteinander verbinden? Dann

entsteht AIoT (Artificial Intelligence of Things). So ergeben sich neue

Potenziale, um Wertschöpfung aus Daten zu erzielen. Im Vordergrund dabei steht,

Daten aus Maschinen und Sensoren mit Hilfe eines MES/MOM zu sammeln, sie zu

analysieren und zu interpretieren. So lassen sich z. B. Prognosen ableiten und

selbstlernende Prozesse ausprägen. Der MES-/MOM-Spezialist iTAC Software AG (

http://www.itacsoftware.com ) zeigt Möglichkeiten der Umsetzung auf.



"Durch das Internet of Things und eine Vielzahl an vernetzten Maschinen stehen

immer mehr Daten zur Verfügung. Diese sind jedoch wertlos, wenn sie nicht

verwertbar in Entscheidungsprozesse eingebracht werden. Sie müssen also durch

AI-Anwendungen so schnell wie möglich weiterverarbeitet und intelligent

ausgewertet werden. Auch kann die künstliche Intelligenz Vergleiche zu anderen

Prozessen, Systemen und deren Daten ziehen sowie durch das Lernen aus

Erfahrungen künftige Aufgaben eigenständig lösen, Fehler vermeiden und Prozesse

optimieren", erklärt Martin Heinz, Vorstand der iTAC Software AG.