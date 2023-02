Desert Gold beginnt Explorationsprogramm für 2023 auf dem SMSZ-Projekt in West-Mali

Delta, British Columbia, 13. Februar 2023 / IRW-Press / – Desert Gold Ventures Inc. (das „Unternehmen“) (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTCQB: DAUGF) freut sich, den Beginn seines Schneckenbohrprogramms bekannt zu geben, das Goldziele mit hoher Priorität in der Nähe seiner Zone Mogoyafara South („Mogo South“) mit 412.000* Unzen Gold im westlichen Mali erproben wird. Mogo South befindet sich in der südöstlichen Ecke des SMSZ-Projekts und liegt in der Nähe des interpretierten Standorts der Senegal-Mali-Scherzone, die das dominierende regionale Merkmal im Zusammenhang mit fünf aktiven Goldminen ist, die im Jahr 2022 mehr als 1,2 Mio. Unzen Gold* produzierten. Die Zone Mogo South befindet sich in einer strukturell einzigartigen Umgebung innerhalb eines viel größeren Gebiets mit Goldanomalien im Boden, in Termitenhügeln und im Kleinstbergbau. Das Ziel dieses Bohrprogramms ist es, das Ausmaß zu bestimmen, in dem das Goldsystem bei und um Mogo South erweitert werden kann.