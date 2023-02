JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Trotz der Kursrally im Januar sehe er keine Gründe für eine optimistischere Einschätzung europäischer Halbleiteraktien, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Entwicklung der Preise und der Lagerbestände arbeiteten weiter gegen die Unternehmen. Daher bevorzuge er weiterhin Ausrüstertitel mit langen Geschäftszyklen und Defensivqualitäten, die dem Konjunktur-Gegenwind in den USA trotzten. ASML und ASM International bleiben Deshpandes bevorzugte Titel. Eine positivere Einschätzung von Titeln wie Infineon oder STMicro setze voraus, dass die Schätzungen die Normalisierung des Preisumfelds stärker widerspiegelten oder dass es eine Korrektur bei den Lagerbeständen gebe, welche auf dem höchsten Niveau seit 2001 lägen./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2023 / 18:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 35,81EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38,50

Kursziel alt: 38,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m