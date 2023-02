09.02.2023 - Es waren aber keineswegs nur die Verlierer des Vorjahres, die einen starken Januar erwischten.

Insgesamt profitierte der Aktienmarkt von zurückgehenden Inflationserwartungen, die ihrerseits die Zinssteigerungsphantasie dämpfen. Auch von der Konjunkturseite gelangten zuletzt positivere Signale an den Finanzmarkt. Anstatt einer deutlichen Rezession wird in Deutschland mittlerweile nur noch von einem leichten Wirtschaftsrückgang ausgegangen. Für den Euroraum erwarten die Volkswirte sogar ein leichtes Wachstum. Sorgen bereitet derzeit eher die gesamtwirtschaftliche Entwicklungstendenz in den Vereinigten Staaten. Es ist wohl kein Zufall, dass in Washington zuletzt mit dem Inflation Reduction Act ein Gesetz verabschiedet wurde, dessen Hauptziel in der Ankurbelung der Wirtschaft besteht. Obendrein ist zu bedenken, dass China im Jahr 2023 ein stärkeres Wachstum als im Jahr 2022 erleben wird. Die 180-Grad-Wende der kommunistischen Partei in der Corona-Politik hat zur Öffnung und Belebung des Wirtschaftslebens geführt.

Gleichwohl haben sich die dunklen Wolken, die im Vorjahr zu einer pessimistischen Kapitalmarktstimmung führten, keineswegs komplett verzogen. Vielmehr liegt die Inflation nach wie vor auf einem völlig inakzeptabel hohen Niveau und der Ukraine-Krieg scheint einem Ende keineswegs nah zu sein. Auch die Entlastung bei Energierohstoffen wie Kohle und Erdgas könnte sich als temporär erweisen, denn Wetterfaktoren mögen hierbei eine ausschlaggebende Rolle gespielt haben. Ferner dürfte eine erstarkende chinesische Wirtschaft für Aufwärtsdruck bei Rohstoffpreisen und der Inflation im Allgemeinen beitragen.

