Verliebte müssen zum Valentinstag tiefer in die Tasche greifen

Frankfurt am Main (ots) -



- Die Rohstoffpreise für die gängigsten Valentinstags-Geschenke sind seit 2021

um 23 % gestiegen, im Vergleich zu 11 % Steigerung der Verbraucherpreise in

Deutschland.

- Der Silberpreis stieg dagegen in den vergangenen zwei Jahren nur um 3 %, was

Silberschmuck zu einem relativ "günstigsten" Geschenk macht.

- Preisbewusste Romantiker:innen sollten das Fleisch zum Candle-Light-Dinner

überdenken, da die Preise für Rindfleisch und Geflügel um 46/19 Prozent

gestiegen sind.



Die Liebe mag am 14. Februar in der Luft liegen, aber sie hat für EU-Verbraucher

in diesem Jahr einen hohen Preis, denn die Inflation macht romantische

Liebesbeweise teuer. Das ergab der Valentinstag-Index(1) der

Social-Investing-Plattform eToro. Demnach gehört Silberschmuck noch zu den

günstigen Geschenken, da die Silberpreise seit 2021 lediglich um 3 % kletterten,

Gold dagegen um 13 %.