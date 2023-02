Security Report 2023 Zunahme von Cyberangriffen um 38 Prozent

New York (ots) - Geopolitische Konflikte führen zu einer Zunahme von

Cyberangriffen und dem vermehrten Aufkommen von "Stör- und Zerstörungs"

-Malware.



Check Point Research (CPR), die Threat Intelligence-Abteilung von Check Point®

Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP) hat

seinen Security Report 2023 (https://blog.checkpoint.com/2023/02/08/check-point-

2023-security-report-cyberattacks-reach-an-all-time-high-in-response-to-geo-poli

tical-conflict-and-the-rise-of-disruption-and-destruction-malware/)

veröffentlicht. Bildung und Forschung sind nach wie vor die am häufigsten

angegriffenen Sektoren, aber die Angriffe auf den Gesundheitssektor sind im

Vergleich zum Vorjahr um 74 Prozent gestiegen. Im EMEA-Raum waren 33 Prozent

aller Unternehmen von Mehrzweck-Malware betroffen. Dem Bericht zufolge sind die

Cyberangriffe im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent gestiegen,

wobei durchschnittlich 1.168 wöchentliche Angriffe pro Organisation verzeichnet

wurden.