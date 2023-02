Asante Gold gibt geänderte Bedingungen für zweite Tranchenzahlung für Goldmine Chirano bekannt

Vancouver, British Columbia, 13. Februar 2023 – Asante Gold Corporation (CSE:ASE | GSE:ASG | FRANKFURT:1A9 | U.S.OTC:ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) hat heute bekannt gegeben, dass die Bedingungen einer Vereinbarung zum Kauf und Verkauf von Aktien vom 24. April 2022 in der geltenden Fassung (die „Kaufvereinbarung“) zwischen dem Unternehmen, der Firma KG Africa B.V. (der „Verkäufer“), einer indirekten Tochtergesellschaft der Kinross Gold Corporation („Kinross“), und Kinross abgeändert wurden. Gemäß dieser Vereinbarung hat das Unternehmen unter anderem am 10. August 2022 sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien aus dem Aktienkapital von Red Back Mining Pty Ltd (jetzt umbenannt in Asante Chirano Australia Pty Ltd.) erworben. Letztere ist indirekt zu 90 % an der Goldmine Chirano beteiligt.

Die Kaufvereinbarung wurde abgeändert und sieht nun unter anderem vor, dass die Rückzahlung der am 10. Februar 2023 fälligen Zahlung der Vergütungssumme in Höhe von 55 Mio. USD in bar aufgeschoben wird und in den vier folgenden Tranchen zu erfolgen hat: (i) 10 Mio. USD in bar sind spätestens am 17. Februar 2023, in Verbindung mit dem Abschluss der aktuellen Eigenkapitalfinanzierung (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. Januar 2023), zu entrichten; (ii) 10 Mio. USD in bar sind spätestens am 31. März 2023 zu entrichten; (iii) 10 Mio. USD in bar sind spätestens am 30. April 2023 zu entrichten; und (iv) 25 Mio. USD in bar spätestens am 31. Mai 2023. Die vorgenannten Zahlungen werden mit einem Zinssatz zwischen 3 % und 5 % verzinst. Asante hat außerdem zugestimmt, die Zahlungen dieser Beträge an Kinross aus den Nettoerlösen von allfälligen nachfolgenden Eigen- oder Fremdfinanzierungen, die Asante vor dem 31. Mai 2023 vornimmt, frühzeitig zu begleichen.

Als Teil der Gegenleistung für die Abänderung der Kaufvereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, 5,0 Millionen Stammaktienkaufwarrants des Unternehmens auszugeben. Jeder Warrant berechtigt zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 2,25 Dollar pro Aktie und kann innerhalb von 36 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden. Alle Zahlungen gemäß der Kaufvereinbarung werden durch einen Kontrollwechsel bei Asante oder der Unternehmensgruppe, die Eigentümer von Chirano Gold Mines Limited ist, beschleunigt.