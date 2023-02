Am frühen Montagmorgen vor einer Woche hatte das erste Beben der Stärke 7,7 um 2.17 Uhr (MEZ) die Region erschüttert, Stunden später folgte ein zweites schweres Beben der Stärke 7,6. Das Epizentrum lag in der südtürkischen Provinz Kahramanmaras. Die Katastrophenschutzbehörde Afad registrierte bislang mehr als 2400 Nachbeben. In der Türkei sind zehn Provinzen von dem Beben betroffen - dort gilt inzwischen ein dreimonatiger Ausnahmezustand./jam/DP/jha

Tausende Gebäude waren in der Türkei bereits unmittelbar durch das Beben am Montag eingestürzt.

Unterdessen untersuchten Experten der Baudirektion, welche Gebäude in den zehn betroffenen Provinzen noch bewohnbar sind. Stand Montagnachmittag seien mehr als 7500 Gebäude bereits eingestürzt oder müssten dringend abgerissen werden, teilte die Direktorin Banu Aslan nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu mit. Die Inspektion sei voraussichtlich in fünf Tagen abgeschlossen.

ISTANBUL (dpa-AFX) - Nach dem verheerenden Erdbeben sind in der Südosttürkei 1,2 Millionen Menschen in Notunterkünften untergekommen. Rund 176 000 Zelte wurden in den am stärksten betroffenen Provinzen aufgestellt, teilte das Präsidialbüro am Montag mit. Zudem stellte die Katastrophenschutzbehörde Afad nach eigenen Angaben Tausende Wohncontainer auf. Fast 400 000 Menschen wurden dem Präsidialamt zufolge aus den Erdbebengebieten evakuiert.

Nach Beben in Türkei 1,2 Millionen Menschen in Notunterkünften

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer