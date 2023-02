Türkischer Botschafter begrüßt Visa-Erleichterungen für Betroffene

BERLIN (dpa-AFX) - Der türkische Botschafter Ahmet Basar Sen begrüßt die Visa-Erleichterungen für Betroffene der Erdbebenkatastrophe. "Diese 3 Millionen Menschen aus der Türkei, die hier in Deutschland leben, haben eine enorme Hilfsbereitschaft gezeigt", sagte er am Montag bei der dpa-Chefredaktionskonferenz in Berlin. "Die sammeln, die tun alles, die sortieren, die schicken. Und zu dieser Hilfsbereitschaft gehört auch, dass sie jetzt ihre Verwandten zu sich holen wollen. Wenn diese Menschen das möchten, dann sollte ihnen das ermöglicht werden."

Die Bundesregierung hatte angekündigt, ein unbürokratisches Visaverfahren für Betroffene zu ermöglichen, damit sie zeitweilig bei Familienangehörigen in Deutschland unterkommen können. Das Auswärtige Amt teilte dazu mit: "Ziel ist es, das Visaverfahren für diese Fälle so unbürokratisch wie möglich zu machen."/svv/DP/jha