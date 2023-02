Whitehorse, YT / 13. Februar 2023 / Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) ("Victoria" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-c ... ) gibt bekannt, dass das geplante Angebot an ATAC Resources Ltd. ("ATAC") bei Geschäftsschluss am 17. Februar 2023 auslaufen wird.

Am 12. Januar 2023 unterbreitete Victoria ein unverbindliches Angebot zum Erwerb von 100 % des ausgegebenen Aktienkapitals von ATAC. Victoria schlug vor, 0,12 C$ pro ATAC-Aktie anzubieten, zahlbar in Victoria-Aktien.

Am 17. Januar 2023 lehnte ATAC den Vorschlag von Victoria ab. Nach anschließenden Gesprächen zwischen ATAC und Victoria und ihren jeweiligen Beratern bestätigte ATAC am 7. Februar 2023 förmlich ihre Ablehnung des Vorschlags von Victoria.

Victoria ist der Ansicht, dass ihr Angebot eine faire und großzügige Gegenleistung für die ATAC-Aktionäre darstellt. Das Angebot von Victoria impliziert einen Aufschlag von 85 Prozent auf den Schlusskurs der ATAC-Aktie am 10. Februar 2023.

"Mit unserer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Genehmigung, der Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb der Goldmine Eagle in Yukon glauben wir, dass wir das Portfolio von ATAC aufwerten können, was den Aktionären beider Unternehmen zugutekommen würde", sagte John McConnell, Präsident und CEO von Victoria. "Unser Angebot ist mehr als angemessen, da wir zwar Chancen auf den Grundstücken von ATAC sehen, uns aber auch der Risiken bewusst sind, die noch vor uns liegen, einschließlich der Ungewissheit bezüglich des Fortschritts der Genehmigungen auf dem Goldgrundstück Rackla. Wir werden den Preis für unser Angebot nicht erhöhen. Wir sind enttäuscht, dass unser Angebot den ATAC-Aktionären nicht unterbreitet wurde, und wir hoffen, dass das Board of Directors von ATAC noch einmal darüber nachdenkt, den Aktionären nicht die Möglichkeit zu geben, über das Ergebnis ihres Unternehmens zu entscheiden."

Um dem Vorstand von ATAC Zeit zu geben, seine vorherige Ablehnung des Angebots von Victoria zu überdenken, verlängert Victoria ihr Angebot bis Freitag, den 17. Februar 2023, 17:00 Uhr (Ortszeit Vancouver). Danach läuft das Angebot von Victoria zur Übernahme von ATAC aus. Victoria hat nicht die Absicht, ein feindliches Übernahmeangebot zu unterbreiten.