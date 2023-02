(Überschrift und 1. Satz korrigiert: Stellt klar, dass Christian Lindner mit seinen Forderungen nicht die FDP allein, sondern die Ampel-Koalition insgesamt meint. Zweiter und dritter Satz zur Verdeutlichung ergänzt.)

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Niederlage der FDP bei der Berlin-Wahl hat Parteichef Christian Lindner Konsequenzen für die Politik der Ampel-Koalition gefordert. Die FDP habe nicht von der Wechselstimmung profitieren können, sagte er am Montag in Berlin. Trotzdem seien politische Schlussfolgerungen auch für die Politik der Ampel im Bund nötig. "Eine Politik gegen das Auto ist ganz offensichtlich nicht im Interesse der Menschen", sagte Lindner mit Blick auf die Wahlergebnisse von SPD, Grünen und Linken bei der Abgeordnetenhaus-Wahl. Deswegen müsse auch die Straße weiterhin ein "zentraler Verkehrsträger" bleiben. In der Ampel-Koalition gibt es schon länger Streit um die Verkehrspolitik.