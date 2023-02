Simest und Doxee bringen die digitale Transformation Italiens nach Europa

Modena (ots) - Doxee (DOX: IM), führender multinationaler Hightech-Anbieter in

den Bereichen Kunden-Kommunikationsmanagement (CCM), Digitales Kundenerlebnis

und Papierlosigkeit, gibt den Abschluss eines Investitionsvertrages mit der

Simest S.p.A. ("Simest") bekannt. Simest ist ein Unternehmen der CDP-Gruppe, das

im Rahmen der Internationalisierung italienischer Unternehmen tätig ist. Der

Investitionsvertrag zielt darauf ab, die Internationalisierung von Doxee und

insbesondere ihrer österreichischen Tochtergesellschaft Doxee CEE GmbH (" Doxee

CEE GmbH " oder " Newco ") zu unterstützen.



Der Vertrag sieht eine zweifache Unterstützung von der Simest S.p.A. in der

Internationalisierungsphase der Doxee-Gruppe vor, indem Simest unter bestimmten

Bedingungen sowohl als Geldgeberin (bis zu einem Höchstbetrag von zwei Mio.

Euro) als auch als Gesellschafterin (bis zu einem Höchstbetrag von zwei Mio.

Euro) auftreten wird. Dazu beteiligt sich Simest mit einer

Minderheitsbeteiligung am Stammkapital der im August 2022 gegründeten

österreichischen Gesellschaft Doxee CEE GmbH, deren Kapital zu 100% von Doxee

gehalten wird, und zwar vorbehaltlich der am 18. Januar 2023 erfolgten

Übertragung des 90-prozentigen Anteils am Stammkapital der Infinica GmbH von

Doxee auf die Doxee CEE GmbH (im Folgenden "Beteiligung").