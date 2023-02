DAX zementiert Unterstützung bei 15.270 Punkten

Im Deutschen Aktienindex hält die Unterstützung bei 15.270 Punkten weiterhin wie der berühmte Fels in der Brandung. Zum vierten Mal in den vergangenen fünf Handelstagen erwies sich die Zone heute als Sprungbrett für kurzfristige Käufe. Die richtige Brandung könnte allerdings erst morgen auf Land treffen, wenn die Inflationsdaten aus den USA über die Ticker laufen. Und dann muss sich zeigen, ob die Kaufbereitschaft immer noch vorhanden ist. Da der Markt dieses Level nun als wichtige Unterstützung definiert hat, dürfte ein Rutsch darunter für eine Fortsetzung der Korrektur in den kommenden Tagen in Richtung 14.967 Punkte sorgen.



Sollte sich der Anstieg in den Verbraucherpreisen wie erwartet allerdings weiter verlangsamen, wäre dies die beste Nachricht für den Aktienmarkt und könnte für neues Kaufinteresse sorgen. Würde der Abwärtstrend allerdings unterbrochen und die Daten wieder einen Anstieg gerade in der Kernrate zeigen, dürfte der Damm zunächst wohl brechen. Denn die Preisstabilität würde sich wieder weiter vom Ziel der US-Notenbank Fed von zwei Prozent Inflation entfernen. Die Reaktionen sollten nicht lange auf sich warten lassen und die jüngste Tempoabschwächung im Zinserhöhungszyklus wäre wohl nur ein Ausrutscher nach unten gewesen.