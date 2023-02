CREDIT SUISSE stuft LOREAL auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Analyst Eamonn Ferry änderte nach der Telefonkonferenz des Kosmetikherstellers zu den jüngsten Geschäftszahlen an seinen Gewinnschätzungen nur wenig, wie aus einer am Montag vorliegenden Studie hervorgeht. Die Franzosen hätten auf schwaches Wachstum in China im Dezember und Januar hingewiesen, aber auch auf Besserung im Februar. Die Gefahr eines Verlusts der YSL-Lizenz werde als gering eingeschätzt./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2023 / 14:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 387,0EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Eamonn Ferry

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m