Mixpanel-Analytik kann jetzt in die besten Kollaborationstools eingebettet werden - für schnellere Produktinnovation

SAN FRANCISCO, 13. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Mixpanel, die Produktanalytiklösung für Produkt-Teams, die mehr als 7.000 der innovativsten digitalen Unternehmen der Welt unterstützt, hat heute „einbettungsfähige Berichte" für Tools wie Coda, FigJam und Concept angekündigt. Die Integration bedeutet, dass jeder jetzt Mixpanel-Analytik in diesen und Hunderten von anderen Tools teilen kann, um kooperative Produktentscheidungen schneller zu treffen, basierend auf Dateneinsichten über das Verhalten von Benutzern.

Produkt-Teams verlassen sich auf eine Reihe von Tools, um Manager, Designer und Ingenieure zusammenzubringen und erfolgreiche digitale Produkte zu entwickeln. Ob es sich um Figma handelt, um Teams in die Lage zu versetzen, gemeinsam Produkte zu entwickeln, oder um Coda, zur Vereinheitlichung des Produktentwicklungszyklus – digitale Innovatoren sind intensive Anwender von Kollaborationstools. Deshalb hat Mixpanel eingebettete Berichte auf den Markt gebracht, eine neue Funktion, die es ermöglicht, Mixpanel-Boards und -Berichte einfach in den Anwendungen zu teilen, die Produkt-Teams tagtäglich verwenden.

Wenn Teams ihre Produkt-Roadmap in FigJam, dem Online-Whiteboard-Tool von Figma, planen, können sie Analysen einbetten, die die Entwicklung neuer Funktionen unterstützen, indem sie einfach einen Link zum Mixpanel-Board oder -Report einfügen. Die Daten werden automatisch in FigJam aktualisiert, sodass sich die Teams nie Gedanken darüber machen müssen, dass die Daten nicht synchronisiert werden. Wenn es zum Beispiel darum geht, die Benachrichtigungsfunktion in einer App zu aktualisieren, können Teams einen Mixpanel-Bericht einbetten, in dem die Akzeptanz unter verschiedenen Benutzertypen angezeigt wird, um das Angebot zu unterstützen.

„Der Zugriff auf die richtigen Daten am richtigen Ort bedeutet, dass Teams die richtigen Dinge für ihre Nutzer aufbauen und sie im Laufe der Zeit noch besser machen können", sagte Anna Kohnen, Head of Business Development & Partnerships bei Figma. „Unsere FigJam-Integration mit Mixpanel hilft Teams, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und schneller voranzukommen – alles an einem Ort."