VALOUR VDAB10 wird zum neuen Benchmark-Index für Krypto-Angebote beim unabhängigen Research-Anbieter MoneyMoon

Toronto (ots/PRNewswire) -



- VALOUR VDAB10 wird neuer Krypto-Benchmark-Index

- Die börsengehandelten Produkte von Valour übertreffen vergleichbare

Wettbewerber durch präzises Tracking



Valour Inc. (das " Unternehmen " oder " Valour ") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC:

DEFTF) freut sich bekannt zu geben, dass der VALOUR-VDAB10-Index seiner

Tochtergesellschaft Valour Inc. (Cayman) (" Valour Cayman ") als Benchmark-Index

auf MoneyMoon ausgewählt wurde, einer der größten europäischen Plattformen zum

Vergleich börsengehandelter Produkte mit weit mehr als 75.000 monatlich aktiven

Benutzern.





Seite 2 ► Seite 1 von 6

Laut dem unabhängigen Research-Anbieter MoneyMoon liefern die börsengehandeltenProdukte von Valour durchweg eine höhere Performance als ihre Mitbewerber.VDAB10 (ISIN: CH1149139623) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3781607-1&h=2252979281&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3781607-1%26h%3D1315883472%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252Fproducts%252Fvalour-digital-asset-basket%26a%3DVDAB10%2B(ISIN%253A%2BCH1149139623)&a=VDAB10+(ISIN%3A+CH1149139623)) bildet die Wertentwicklung der 10 größten Krypto-Assets ab,basierend auf der Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 30 % für jedenBestandteil und bietet Anlegern ein diversifiziertes Engagement in der sichentwickelnden Krypto-Landschaft."Um einen vollständig transparenten Vergleich für die Benutzer der App zugewährleisten, führen wir eine gründliche Analyse durch, um die bestenBenchmarks für jede ETF/ETP-Kategorie zu finden und einen fairen Vergleichinnerhalb der ETF/ETP-Kategorien zu garantieren. Bei börsengehandelten Produktenauf Kryptowährungen hängt viel von der Gewichtung der Kryptowährungen ab, umeine nicht-optimale Diversifizierung zu vermeiden. In dieser Hinsicht hat unsValour Digital Asset Basket in vielerlei Hinsicht überzeugt und ist die besteBenchmark", erklärt Imre Kiss, Gründer und CEO von MoneyMoon."Wir freuen uns, dass wir von MoneyMoon als Benchmark-Index ausgewählt wurdenund dass unsere Produkte für ihre hervorragende Leistung anerkannt werden", sagtOlivier François Roussy Newton, CEO von Valour Inc. "Unser Engagement für dieBereitstellung der hochwertigsten und innovativsten börsengehandelten Produktehatte schon immer oberste Priorität, und es ist schön zu sehen, dass sich unsereBemühungen auszahlen. Wir sind stolz darauf, den Anlegern durch unserenVDAB10-Index und unsere börsengehandelten Produkte ein diversifiziertes undleistungsstarkes Engagement in dem sich schnell entwickelnden Bereich derdigitalen Vermögenswerte zu bieten."Valour Cayman bietet vollständig abgesicherte börsengehandelte Produkte mit