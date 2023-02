Via schließt Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von 3,5 Milliarden US-Dollar ab und erhält 110 Millionen US-Dollar, um sein Portfolio an Transporttechnologie (TransitTech) zu erweitern

New York (ots/PRNewswire) - Starke Nachfrage nach Vias Software sorgt für

rasches Wachstum



Via, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Transporttechnologie

(TransitTech), gibt heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde unter der

Führung von 83North bekannt, an der neue und bestehende Investoren wie Exor

N.V., Pitango, Janus Henderson, CF Private Equity, Planven Entrepreneur

Ventures, River Park Ventures und ION Crossover Partners teilgenommen haben. Die

Runde bewertet Via mit 3,5 Milliarden US-Dollar, was dem gleichen Preis pro

Aktie entspricht, wie bei der vorherigen Finanzierungsrunde im November 2021.

Via beabsichtigt, die Finanzierung zu nutzen, um seine Produktpalette zu

erweitern und seine Vision, digitale End-to-End-Infrastruktur für den ÖPNV

bereitzustellen, weiter zu verfolgen.



Die Finanzierung erfolgt nach einem starken Jahresergebnis von Via, da Städte

und Verkehrsunternehmen auf der ganzen Welt sich zunehmend digitalen Leistungen

zuwenden, um die Effektivität des ÖPNVs zu verbessern. Das Unternehmen beendete

das Jahr 2022 früher als geplant mit einem Jahresumsatz von mehr als 200

Millionen US-Dollar, was einer Verdopplung der vorherigen Finanzierungsrunde

entspricht.