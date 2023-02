Morgen kommen die lange erwarteten Daten zur Inflation in den USA, aber die US-Notenbank Fed hat wohl noch ein anderes Problem: der Konsum! Daten der Bank of America zeigen, dass der Konsum und damit die Nachfrage im Januar stark angestiegen sind - das ist eigentlich etwas, was der Fed überhaupt nicht gefällt. Denn bei starker Nachfrage wird auch die Inflation hoch bleiben. Bereits am Mittwoch kommen die neuen Konsum-Daten (US-Einzelhandelsumsätze) - es sind also nicht nur die morgigen CPI-Daten, sondern auch die US-Einzelhandelsumsätze am Mittwoch von großer Bedeutung. Heute wieder Optimismus vor den morgigen CPI-Daten - und das obwohl mit Bowman ein weiteres Fed-Mitglied klar gemacht hat, dass die Gefahr zu groß wäre, wenn man zu früh glaubt, die Teuerung sei schon praktisch vorbei. Daher müssten die Zinsen weiter angehoben werden und länger hoch bleiben..

Hinweise aus Video:

1. Optionen: FOMO-Handel – kleine Wetten schlagen große Wellen

2. Dax-Wochenanalyse: Die große Gefahr einer Trendumkehr

3. Newsletter-Anmeldung hier: https://finanzmarktwelt.de/newsletter/

Das Video "Fed in der Sackgasse: Inflation und Konsum! Marktgeflüster" sehen Sie hier..