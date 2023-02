BERNSTEIN RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts der Ausgabe von Wandelanleihen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Mit der Maßnahme verbessere der Essensauslieferer das Fälligkeitsprofil seiner Schulden und stärke die Liquidität, schrieb Analyst William Woods in einer am Montag vorliegenden Studie. Er werte dies positiv trotz des recht hohen Kupons und einer potenziellen Gewinnverwässerung. Den Markt dürfte der Schritt aber überraschen./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2023 / 19:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2023 / 19:15 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Minus von -6,15 % und einem Kurs von 42,90EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m