Gold Royalty erweitert bestehende gesicherte revolvierende Kreditfazilität auf bis zu 35 Millionen US-Dollar und tritt dem Global Compact der Vereinten Nationen bei

Vancouver, British Columbia - 13. Februar 2023 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-co ...) (NYSE American: GROY) freut sich, eine geänderte und neu gefasste Kreditvereinbarung mit der Bank of Montreal und der National Bank of Canada bekannt zu geben, mit der die bestehende besicherte revolvierende Kreditfazilität um 10 Millionen US$ auf 35 Millionen US$ erweitert wird. Die erweiterte Kreditfazilität besteht aus einer besicherten revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 20 Mio. US$ (die "Fazilität") mit einer Akkordeonfunktion, die vorbehaltlich bestimmter zusätzlicher Bedingungen eine zusätzliche Verfügbarkeit in Höhe von 15 Mio. US$ vorsieht (die "Akkordeon").

Andrew Gubbels, der Chief Financial Officer des Unternehmens, kommentierte: "Wir freuen uns über die Erweiterung unserer bestehenden revolvierenden Kreditfazilität mit der Bank of Montreal und die Beteiligung eines neuen Kreditgebers, der National Bank of Canada. Die attraktiven Bedingungen der Fazilität bieten uns zusätzliche Flexibilität und Liquidität, da wir unser Geschäft durch disziplinierte und wachstumsfördernde Akquisitionen weiter ausbauen werden."

Die Fazilität, die durch das Vermögen des Unternehmens besichert ist, steht für allgemeine Unternehmenszwecke, Akquisitionen und Investitionen zur Verfügung und wird zu einem Zinssatz verzinst, der sich aus dem Basiszinssatz zuzüglich einer Marge von 3,00 % bzw. dem angepassten Laufzeit-SOFR zuzüglich einer Marge von 4,00 % ergibt. Die Fazilität hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2025. Die Fazilität unterliegt den für Transaktionen dieser Art üblichen Bedingungen für Vorschüsse.

Global Compact der Vereinten Nationen

Gold Royalty freut sich bekannt zu geben, dass es dem Global Compact der Vereinten Nationen (UN Global Compact"), der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative für Unternehmen, beigetreten ist. Dem im Jahr 2000 gegründeten UN Global Compact gehören über 17.000 Unternehmen aus 177 Ländern an. Als Teilnehmer hat sich Gold Royalty freiwillig dazu verpflichtet, seine Geschäftstätigkeit und Strategie an den zehn allgemein anerkannten Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zur Unterstützung der umfassenderen Ziele des UN Global Compact, einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung, zu ergreifen.