OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Maaßen/CDU-Ausschluss:

"Der CDU-Bundesvorstand will, dass Hans-Georg Maaßen aus der Partei ausgeschlossen wird. Ein Beschluss, der nachvollziehbar ist und um der Glaubwürdigkeit der Christdemokraten willen auch umgesetzt werden sollte. (...) Lässt eine Partei, lässt deren Spitze jede noch so abweichende Meinungsäußerung ungestraft durchgehen, macht sie sich irgendwann unglaubwürdig und beliebig. Gut ist aber, dass ein Parteiausschluss nicht einfach mal eben vom Vorstand beschlossen werden darf. Andernfalls könnte eine kleine Führungsgruppe ihr unliebsame Personen aus dem Weg räumen - was die innerparteiliche Demokratie und Meinungsvielfalt zerstören könnte. Es ist gut, dass es ein ordentliches Verfahren vor den Parteigerichten gibt, in dem Maaßen angehört werden wird. Da er die CDU-Grenzen mit antisemitischen und rassistischen Äußerungen wiederholt überschritten hat, wäre ein anderes Urteil als sein Rauswurf dennoch eine Überraschung."/al/DP/jha