AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Wirecard-Prozess:

"Man kann sich den Wirecard-Prozess wie ein Fußballspiel vorstellen. Nach 13 Prozesstagen steht es 1:1. Das Besondere an dem Verfahren ist, dass Angeklagter gegen Angeklagten antritt. Der eine, Oliver Bellenhaus, ging in Führung, indem er als Kronzeuge die Ex-Konzernspitze um Markus Braun schwer getroffen hat. Umso heftiger fiel der Konter der Braun-Mannschaft um seinen Verteidiger Alfred Dierlamm aus. (...) Wie auch immer der Prozess um den Betrugsfall ausgeht: Die Verlierer des bizarren Spiels um erfundene Milliarden-Summen stehen längst fest. Es sind einstige Kreditgeber und Aktionäre. Sie haben an Wirecard geglaubt, wurden enttäuscht und haben viel Geld verloren."/al/DP/jha