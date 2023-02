"Dem Berliner CDU-Chef Kai Wegner stehen schwere Verhandlungen bevor, um aus dem deutlichen Wahlerfolg den Weg an die Regierung zu beschreiten. Der Wähler hat ihm eben keinen wirklich klaren Auftrag dazu gegeben, sondern eine Fortsetzung des bisherigen rot-grün-roten Bündnisses ermöglicht. Auch wenn das nun vielen nicht passt, so ist es nicht undemokratisch, sondern nur ärgerlich. Es wäre trotzdem zu begrüßen, wenn mal wieder ein paar Macher oder Macherinnen die Hauptstadt regierten."/al/DP/jha

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Regierungsbildung in Berlin:

Pressestimme 'Nürnberger Zeitung' zu Regierungsbildung in Berlin

