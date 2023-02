Concept Medical erhält IDE-Zulassung (Investigational Device Exemption) für den Sirolimus-beschichteten Magic-Touch-Ballon zur Behandlung der Arterienerkrankung unterhalb des Knies (BTK)

TAMPA, Florida, 14. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Concept Medical Inc. (CMI) hat am 9. Februar 2023 die Ausnahmegenehmigung für Prüfpräparate (Investigational Device Exemption, IDE) für seinen Sirolimus-beschichteten Magic Touch-Ballon von der US-amerikanischen FDA erhalten.

Der mit Sirolimus beschichtete Magic Touch PTA-Ballonkatheter ist für die Behandlung von atherosklerotischen Läsionen unterhalb des Knies (BTK) bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit indiziert. CMI hatte Anfang September 2022 die erste IDE-Zulassung für seinen Sirolimus-beschichteten Magic Touch-Ballon für die Indikation Koronare In-Stent-Restenose (ISR) erhalten. Außerdem wurde dem Sirolimus-beschichteten Magic-Touch-PTA-Ballonkatheter von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA die „Breakthrough Device Designation" für BTK zuerkannt.

Derzeit ist die alleinige Ballonangioplastie („Plain Old Balloon Angioplasty", POBA) der Standard für die Behandlung der BTK-Arterienverschlusskrankheit, zusammen mit einigen kürzlich zugelassenen Paclitaxel-beschichteten Ballons sowie Stents. Die IDE-Zulassung ermöglicht es Concept Medical, Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten für den Sirolimus-beschichteten Magic-Touch-PTA-Ballon zu sammeln, um eine vorläufige Marktzulassung (Premarket Approval, PMA) in den USA zu unterstützen und Patienten und Ärzten ein alternatives Produkt für die Behandlung von BTK-Arterienerkrankungen zur Verfügung zu stellen.

Der mit dem CE-Kennzeichen versehene Magic Touch PTA-Ballonkatheter mit Sirolimus-Beschichtung wurde bereits in zahlreichen klinischen Studien außerhalb der Vereinigten Staaten untersucht und hat vielversprechende Ergebnisse in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit gezeigt. Das Produkt wird derzeit in Europa in zwei randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) für die Indikation BTK geprüft. Bei der RCT „LIMES" handelt es sich um eine Studie zum Vergleich des Sirolimus-beschichteten Magic-Touch-PTA-Ballonkatheters mit der POBA, während es sich bei der „Debate BTK Duell" um eine Studie mit einem Paclitaxel-beschichteten Ballonkatheter handelt.