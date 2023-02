BERLIN (dpa-AFX) - Wenige Wochen nach dem Amtsantritt von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist einer Umfrage zufolge fast die Hälfte der Deutschen zufrieden mit seiner Arbeit. In der am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage für den "Stern" äußerten sich 47 Prozent der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden. Hingegen gaben 18 Prozent an, weniger oder gar nicht zufrieden zu sein. 35 Prozent der Befragten haben sich noch keine Meinung über Pistorius gebildet oder wollten sich nicht äußern. Pistorius war im Januar zum Verteidigungsminister ernannt worden, nachdem seine Vorgängerin Christine Lambrecht (SPD) um Entlassung gebeten hatte. In ihrer kurzen Amtszeit stand Lambrecht stark in der Kritik und erreichte zuletzt relativ schwache Beliebtheitswerte./vrb/DP/zb