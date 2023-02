- Mehrere Ziele hoher Priorität wurden identifiziert.

- Untersuchungen der Ziele hoher Priorität vor Ort zur Planung von Bohrprogrammen finden in diesem Monat statt.

14. Februar 2023 / IRW-Press / EV Resources Limited (ASX:EVR) („EVR“, das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zum Projekt Shaw River in der Region Pilbara in Westaustralien zu geben. EVR hat Daten einer hyperspektralen Untersuchung, die im Jahr 2012 vorgenommen wurde und das gesamte Gebiet E45/5849 umfasst, erworben. Die Daten wurden von einem erfahrenen, in Datenprüfung tätigen Unternehmen erneut untersucht, und bisher nicht identifizierte Ziele hoher Priorität wurden dabei identifiziert.

Abbildung 1. Historische Arbeiten in Shaw River und Standorte der Probenahmen von EVR

Abbildung 2. Bild eines niedrigschwelligen Phengit-Serizit-Spodumens mit Darstellung von höheren Schwellen und Prioritätszielen

Eine luftgestützte hyperspektrale Untersuchung wurde im Jahr 2012 über dem Gebiet Shaw River, das die Liegenschaft E45/5849 des Projekts Shaw River von EVR beinhaltet, durchgeführt. Multispektrale Bildgebung wie Landsat oder Aster identifiziert typischerweise bis zu 14 Spektralbänder. Hyperspektrale Untersuchungen erfassen mehr als 100 spektrale Wellenlängen, und durch die Verarbeitung der Daten kann daher eine große Anzahl spezifischer Alterierungsmineralien identifiziert werden, die typischerweise mit unterschiedlichen Mineralisierungsarten verbunden sind. Eine erste Verarbeitung zum Zeitpunkt des Datenerwerbs identifizierte eine Reihe generischer Alterierungsmineralien, die für eine Reihe von Mineralisierungsarten, jedoch nicht speziell für LCT-Pegmatit-Mineralisierung, typisch sind.

EVR beauftragte ein auf Fernerkundung spezialisiertes Unternehmen mit der Verarbeitung und Analyse der satelliten- und luftgestützten hyperspektralen Bildgebung, um die hyperspektralen Daten zu Shaw River erneut zu prüfen, besonders im Hinblick auf die Bestimmung der Lage des LCT-Pegmatits in der Liegenschaft Shaw River.