- Die Serie-B-Finanzierung unter Führung der Credit Suisse umfasst Beteiligungen von drei weiteren großen Finanzinstituten, der Deutschen Bank, der Pictet-Gruppe und der Arab Bank Switzerland, sowie der börsennotierten Immobiliengruppe Investis. - Taurus wird weiterhin in seine Plattform investieren, um die weltweit größten Banken mit allen Arten von digitalen Assets zu bedienen: Kryptowährungen, tokenisierte Wertpapiere und digitale Währungen. - Taurus wird die Expansion des Technologie-Vertriebs mit neuen Niederlassungen in Europa, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in absehbarer Zeit auch in Amerika und Südostasien vorantreiben, um näher am Kunden zu sein.

Taurus SA ("Taurus"), der führende Anbieter von Digital-Asset-Infrastrukturen für Finanzinstitute in Europa, gibt heute eine Serie-B-Kapitalerhöhung in Höhe von 65 Millionen US-Dollar bekannt.



Die Serie-B-Finanzierungsrunde für Taurus wird von der Credit Suisse (https://www.credit-suisse.com/ch/de.html) angeführt und umfasst die Beteiligungen von neuen institutionellen Investoren wie der Deutschen Bank (https://www.deutsche-bank.de/pk.html) und der Pictet-Gruppe (https://www.pictet.com/de/de) , Cedar Mundi Ventures sowie von Investoren der Serie-A-Finanzierung, der Arab Bank Switzerland (https://www.arabbank.ch/) , und Investis (https://www.investisgroup.com) , einer börsennotierten Immobiliengruppe. Die Co-Gründer von Taurus, Lamine Brahimi, Sébastien Dessimoz, Oren-Olivier Puder und Dr. Jean-Philippe Aumasson, bleiben die größten Anteilseigner von Taurus und stehen weiterhin an der Spitze des Unternehmens. Die Schweizer Aufsichtsbehörde FINMA hat diese Transaktion bereits genehmigt.

Taurus wird diese Mittel einsetzen, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens in den folgenden drei Kernbereichen zu unterstützen:



- Einstellung von Top-Engineering-Spezialisten zur Weiterentwicklung der branchenweit umfassendsten Plattform

- Fokussierung auf Kundennähe sowie Ausbau des Vertriebs und der Kundenbetreuung mit neuen Niederlassungen in Europa, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in absehbarer Zeit auch in Amerika und Südostasien

- Einhaltung der strengsten Sicherheitsrichtlinien sowie der Risiko-Management- und Compliance-Anforderungen für alle Produktlinien, Prozesse und Organisationen



Die bevorzugte Plattform für Tier-1-Banken - Ausbau der Kundenpräsenz im Verbrauchersegment



Taurus arbeitet bereits mit mehr als 25 Finanzinstituten und Firmenkunden in acht Ländern auf drei Kontinenten zusammen. Hierzu zählt das gesamte Spektrum an Finanzinstituten: systemrelevante Finanzinstitute, Retail- und Online-Banken, Privatbanken, Krypto-Banken, Investmentbanken und Broker-Dealer. Zu den Kunden gehören Banken wie Arab Bank Switzerland, CACEIS, Credit Suisse, Deutsche Banknk, Pictet, Swissquote und Vontobel. Dank dieser Erfolge konnte sich Taurus als führender Anbieter von Infrastrukturen für digitale Vermögenswerte für Tier-1-Banken in Europa etablieren.



"Eine Kapitalerhöhung von 65 Millionen US-Dollar im aktuellen Marktumfeld sagt viel über die Kompetenz unserer Mitarbeiter und die Qualität unserer Produkte aus. Wir sind stolz darauf, solch hochkarätige Investoren willkommen zu heißen und von deren Expertise zu profitieren, um eine der leistungsstärksten und funktionsreichsten Plattformen der Branche weiterzuentwickeln, die alle Arten von digitalen Assets abdeckt - weit über Kryptowährungen hinaus", erklärt Lamine Brahimi, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Taurus.

André Helfenstein, CEO Credit Suisse (Schweiz AG) kommentiert: "Die strategische Partnerschaft mit Taurus ist ein Eckpfeiler der Digital-Assets-Strategie der Division Swiss Bank mit dem Ziel, die führende Schweizer Bank in diesem Bereich zu werden. Wir setzen weiterhin auf neue und innovative Technologien und erwarten, dass wir bald mehrere digitale Vermögenswerte-Dienstleistungen für unsere Kunden anbieten können, sowohl auf der Emissions- als auch auf der Anlageseite."



"Wir werden die Technologie von Taurus in unsere eigene IT-Umgebung integrieren. Dies wird ein wichtiger Bestandteil unserer Plattform für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte und es uns erleichtern, unser Angebot für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte weiterzuentwickeln. Mit dieser Investition wird die Deutsche Bank an der Entwicklung des Marktes für digitale Vermögenswerte aktiv mitwirken", ergänzt Sabih Behzad, Head of Digital Assets and Currencies Transformation, Deutsche Bank.



Die umfassendste Plattform der Branche: Verwahrung, Tokenisierung, regulierter Marktplatz



Seit der Gründung im Jahr 2018 hat Taurus kontinuierlich in die eigene Technologie investiert, um die umfassendste Plattform der Branche aufzubauen, die es Kunden ermöglicht, alle digitalen Vermögenswerte zu verwalten. Das Leistungsangebot von Taurus umfasst unter anderem:



1. Verwahrung: Taurus-PROTECT gewährleistet eine hochsichere Speicherung und Übertragung von Hunderten von digitalen Assets, einschließlich der Unterstützung von Staking, dezentralen Finanzen (DeFi), tokenisierten Wertpapieren und digitalen Währungen.



2. Tokenisierung: Taurus-CAPITAL ermöglicht die Emission, die Bereitstellung und das Lifecycle-Management für alle Arten von tokenisierten Vermögenswerten (Eigenkapital, Fremdkapital, strukturierte Finanzprodukte, Sachwerte, NFTs).

3. Regulierter Marktplatz: Die T-DX-Plattform von Taurus ist einer der ersten regulierten Marktplätze der Welt und ermöglicht den Handel mit tokenisierten Wertpapieren.



Ein Blick in die Zukunft: Unterstützung von Emittenten bei der Digitalisierung von Privatvermögen



Taurus ist der Ansicht, dass die Digitalisierung von Privatvermögen eine herausragende Chance für die Digital-Asset-Industrie darstellt, um in diesem Segment auf über zehn Billionen US-Dollar zu wachsen. Taurus war an der Tokenisierung von 15 Geschäftsfeldern von in der Schweiz und in der EU ansässigen Emittenten beteiligt, darunter Banken und Vermögensverwalter sowie KMUs und Start-ups. Erst kürzlich wurde Taurus von einer börsennotierten Versicherungsgesellschaft beauftragt, Sachwerte zu tokenisieren. Kunden, die in die Tokenisierung von Vermögenswerten eingestiegen sind oder dies in Erwägung ziehen, profitieren wie folgt:



1. Die End-to-End-Infrastruktur von Taurus geht weit über die einfache Verwahrung von Krypto-Assets hinaus. Die Kunden von Taurus sind in der Lage, jede Art von tokenisierten Produkten[1] mit nur zwei Klicks zu erstellen und diese mit automatisierten Workflows - ohne auch nur eine Zeile Code - zu verwalten und zu betreuen. Diese Möglichkeiten sind weltweit konkurrenzlos.

2. Die regulierte Infrastruktur von Taurus: Im April 2021 erhielt Taurus eine FINMA-Lizenz als Wertpapierhaus und Betreiber eines Organisierten Handelssystems. Im Juni 2021 lancierte Taurus https://t-dx.com/ , den ersten regulierten Marktplatz für tokenisierte Vermögenswerte. Kunden profitieren damit von einem flexiblen und gesetzeskonformen Marktplatz, um ihren Endkunden Sekundärmarkt-Lösungen anzubieten.



Über Taurus SA



Taurus SA ist ein im April 2018 gegründetes Schweizer Unternehmen, das eine Infrastruktur für die Ausgabe, die Verwahrung und den Handel von digitalen Vermögenswerten anbietet. Hierzu zählen unter anderem Kryptowährungen einschließlich Staking, tokenisierte Assets und digitale Währungen. Mit einem Marktanteil von mehr als 60 Prozent in der Schweiz ist Taurus der europäische Marktführer im Bankensegment. Das gesamte Spektrum der Finanzinstitute vertraut dem etablierten Unternehmen: systemische Banken, Universalbanken, Online-Banken, Krypto-Banken, Privatbanken und Broker-Dealer. Taurus betreibt auch einen regulierten Marktplatz für private Vermögenswerte und tokenisierte Wertpapiere. Weitere Informationen zu Taurus finden Sie auf der Website http://www.taurushq.com .



[1] Aktien, Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, Sachwerte, NFTs, digitale Währungen, etc.



