Victory Battery Metals stellt erste Pläne für ein Explorationsprogramm bei Stingray im Lithiumgebiet James Bay vor

- Victory hat mit seinen Stingray-Konzessionsgebieten, die 67 Claims in direkter Nachbarschaft zu den Lithiumentdeckungen von Patriot Battery Metals (TSXV-PMET) bei Corvette umfassen, eine wachsende Präsenz in Quebec aufgebaut

- Das Explorationsteam von Victory ist aktiv auf der Suche nach weiteren Konzessionsgebieten im Lithiumbezirk James Bay und anderen vielversprechenden Lithiumgebieten sowohl in Kanada als auch in den USA

- Victory hat die erste Tranche seiner kürzlich angekündigten Finanzierung abgeschlossen

VANCOUVER, BC, KANADA (13. Februar 2023) - / IRW-Press / - Victory Battery Metals Corp. (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) („Victory“ oder das „Unternehmen“) freut sich, erste Pläne für zukünftige Explorationsarbeiten auf seinen Konzessionsgebieten Stingray im Lithiumgebiet James Bay, die an die Lithiumentdeckungen von Patriot Battery Metals (TSXV: PMET) bei Corvette angrenzen, bekannt zu geben und mitzuteilen, dass das Unternehmen die erste Tranche seiner vor Kurzem angekündigten Finanzierung abgeschlossen hat.

„Die Konzessionsgebiete Stingray befinden sich in einer hervorragenden Lage und unser Explorationsteam hat ein erstes Programm entwickelt, während es gleichzeitig nach weiteren strategisch ausgerichteten Konzessionsgebieten in diesem Gebiet sucht“, so Mark Ireton, President von Victory Battery Metals.

Victory Resources hat einen großen Grundbesitz in einem unzureichend erkundeten Gebiet in einem aufstrebenden Lithiumbezirk erworben. Das Projekt Stingray umfasst mehrere Claimblöcke südlich des Konzessionsgebiets Corvette von Patriot Battery Metals. Die Claimblöcke bei Stingray grenzen unmittelbar an Corvette bzw. liegen in einer Entfernung von bis zu mehreren Kilometern und erstrecken sich über eine Streichlänge von 25 km in Ost-West-Richtung (Abbildung 1).

Victory Resources hat die Absicht, ein erstes Programm mit Prospektionen, Erkundungskartierungen und geochemischen Probenahmen zu absolvieren. Das Ziel des Programms wäre die Entdeckung von Pegmatiten, die jenen ähneln, die auf mehreren nahe gelegenen Konzessionsgebieten, wie etwa dem Konzessionsgebiet Corvette Lake North, ermittelt wurden.