Arbor Metals begrüßt die Nachricht, dass Volkswagen Ontario als Standort für eine Batteriezellenfabrik in Betracht zieht

Vancouver, Kanada – 13. Februar 2023 / IRW-Press / Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) begrüßt die jüngste Meldung der deutschen Wirtschaftszeitung Handelsblatt („Handelsblatt“), dass der Automobilhersteller Volkswagen die Errichtung einer Batteriezellenfabrik in Ontario erwägt.

Diese Nachricht folgt auf die letztjährige Entscheidung der Batterietochtergesellschaft von Volkswagen, PowerCo, einen Vertrag mit Umicore als Zulieferer zu unterzeichnen. Demnach errichtet Umicore eine Kathodenfabrik außerhalb von Kingston, um die künftige Batteriezellenfabrik von Volkswagen zu beliefern. Beide Entwicklungen sind ein Zeichen dafür, dass Automobilhersteller unter Druck stehen, der zunehmenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen nachzukommen. Ontario und Quebec verfügen über lokale Lithiumquellen aus Spodumenlagerstätten, um diese neuen Batteriewerke mit Lithiumprodukten aus Kanada zu versorgen. Das Unternehmen ist mit seinen Lithiumkonzessionen Jarnet, die an das Konzessionsgebiet Corvette-FCI von Patriot Battery Metals Inc. (PMET) angrenzen, gut aufgestellt, um sich am Wetteifern um neue Lithiumlagerstätten zu beteiligen.

„Der Nachbar der USA im Norden (‚Kanada‘) ist eines der wenigen Länder der westlichen Welt, das über Vorkommen wichtiger Batterierohstoffe wie Lithium, Nickel oder Kobalt verfügt. Zudem verfolgt das Land eine konsequente Nachhaltigkeitsstrategie und will in den kommenden Jahren vollständig auf erneuerbare Energien umsteigen. Nach Brasilien und China ist Kanada bereits heute der drittgrößte Wasserkrafterzeuger“, heißt es im Artikel des Handelsblatts.

PMET meldete vor Kurzem eine bedeutende Entdeckung von 156,9 Metern mit 2,12 Prozent Li2O (Lithiumoxid), einschließlich 25 m mit 5,04 Prozent Li2O (siehe PMET-Pressemeldung vom 19. Januar 2023), in der Pegmatitzone CV-5 auf dem Konzessionsgebiet Corvette-FCI. Die Jarnet-Konzessionen des Unternehmens umfassen mehrere Pegmatitgänge, die nach Einschätzung des Geologenteams des Unternehmens den Pegmatitgängen auf dem Konzessionsgebiet Corvette-FCI ähneln. Das Konzessionsgebiet Jarnet umfasst nun vier Claimgruppen (Südblock, Nordblock und Nordostblock) mit insgesamt 70 kartografisch ausgewiesenen Claims, die sich über eine Fläche von etwa 3.759 Hektar erstrecken. Der Südblock von Jarnet liegt in weniger als zwei Kilometer Entfernung nordwestlich von PMETs Pegmatitzone CV-5, wo ein aggressives Diamantbohrprogramm im Gange ist.