Evergold erhält Bohrgenehmigung für Rockland Gold-Silber-Projekt, Walker Lane Trend, Nevada

Toronto, Kanada - 14. Februar 2023 - Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) („Evergold” oder das „Unternehmen”) (www.evergoldcorp.ca) freut sich bekanntzugeben, dass ein detaillierter Bohrplan genehmigt und eine Bohrgenehmigung für sein über Straßen zugängliches Rockland Gold-Silber-Projekt im Walker Lane Gürtel im Westen Nevadas (siehe Abbildung 1) erteilt wurde. Die Genehmigung erlaubt 33 Bohrstandorte und bis zu 165 Bohrlöcher in der östlichen Hälfte der Liegenschaft, welche die 800 Meter lange Goldzone Rockland Ost und nahe gelegene Ziele (siehe Abbildungen 2 und 3) abdecken. Zusammen mit dem mindestens 900 x 1500 Meter großen Gebiet von freigelegtem und verändertem Gestein in der Nähe der oberen Grenze des Pediments von Mason Valley stellt dies vermutlich die oberen Ebenen eines hochgradigen epithermalen Adersystems dar, das als Folge von abfallenden Verwerfungen im Gebirge erhalten geblieben ist. Wie unten erwähnt, lieferten die historischen Entdeckungsbohrlöcher in der Goldzone Rockland Ost beeindruckend lange Abschnitte, wobei Schlüsselbohrlöcher in ihrer besten Mineralisierung und den höchsten Gehalten nur deshalb endeten, weil es während der historischen Bohrprogramme einen Mangel an Bohrstahl gab.

Die Exploration im Walker Lane Gürtel nimmt zu, was zum Teil auf die aufregende neue Goldentdeckung „Silicon“ von AngloGold Ashanti (AGA) in der Nähe von Beatty zurückzuführen ist, die jetzt mehr als 3 Millionen Unzen Gold und 14 Millionen Unzen Silber enthält. Zusätzlich zur Entdeckung von Silicon erwarb AGA im Jahr 2022 auch Corvus Gold für einen effektiven Unternehmenswert von 459 Millionen US-Dollar, erwarb das Sterling-Projekt von Coeur Mining für bis zu 200 Millionen US-Dollar und stellte fest, dass seine Walker Lane Vermögenswerte „eine Rendite von jährlich mehr als 300.000 Unzen Gold über mehr als ein Jahrzehnt zu einer Tier-1-Kostenstruktur erwarten lassen.” Neben AGA sind weitere führende Goldproduzenten im Walker Lane Gürtel aktiv, darunter Newcrest, Centerra, Barrick, Hecla und Coeur, was die Aussichten und die erneute Aufmerksamkeit für dieses wenig erkundete Gebiet hervorhebt und die Attraktivität qualitativ hochwertiger epithermaler Projekte wie Rockland unterstreicht.