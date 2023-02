CREDIT SUISSE stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für RWE von 50,50 auf 50,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Sie bleibe trotz fallender Energiepreise optimistisch für den Energiekonzern, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie senkte zwar ihre diesjährige Ergebnisschätzung (Ebitda), sieht RWE aber weiter als einen ihrer bevorzugten Branchenwerte. RWE sei gut positioniert, um im derzeitigen Marktumfeld von seinem diversifizierten Portfolio zu profitieren./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 04:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 39,90EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Wanda Serwinowska

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50,00

Kursziel alt: 50,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m