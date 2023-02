JEFFERIES stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Handelsdaten für Januar auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Handelsaktivität der Privatanleger sei im Monatsvergleich um 42 Prozent gestiegen und deute auf einen saisonalen Aufschwung hin, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten auch der Web-Verkehr auf allen Plattformen des Online-Brokers sowie die App-Downloads wieder deutlich zugelegt./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2023 / 12:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

