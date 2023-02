RBC stuft LOREAL auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach den in der vergangenen Woche vorgelegten Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analystin Emma Letheren hält laut einer am Dienstag vorliegenden Studie in der Konsumgüterbranche vor allem die Marketingausgaben für eine zentrale Größe. "Die am schnellsten wachsenden Unternehmen in unserem Anlage-Universum sind diejenigen, die ihre Marketingausgaben in Prozent des Umsatzes über mehrere Jahre hinweg kontinuierlich erhöht haben", schrieb sie. Daher sieht Letheren die Verringerung dieser Ausgaben durch L'Oreal im Jahr 2022 mit Sorge./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2023 / 17:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2023 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 389,6EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Emma Letheren

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m