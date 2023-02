NAGA: Starke Verbesserung bei zentralen Kennzahlen

Nach Darstellung von SMC-Research hat NAGA in den ersten Wochen des Jahres eine deutliche Verbesserung bei zentralen Kennzahlen erreicht und bereits profitabel gewirtschaftet. SMC-Analyst Holger Steffen sieht gute Chancen, dass dem Unternehmen damit die Rückkehr auf den Wachstumspfad gelingt und dass auch im Gesamtjahr ein positives operatives Ergebnis erreicht werden kann.

Laut SMC-Research sei NAGA im laufenden Jahr ein Start nach Maß gelungen. Eine Verbesserung bei zahlreichen KPIs (Zahl aktiver Kunden, Neukundengewinnung, Einzahlungen pro Konto…) belege, dass das Unternehmen in der Kundengewinnung deutliche Fortschritte gemacht habe, und das bei drastisch reduzierten Kosten. Zwar habe der Umsatz in den ersten 40 Tagen des Jahres trotz einer deutlichen Steigerung der abgewickelten Transaktionen mit 6 Mio. Euro noch um 18 Prozent unter dem Vorjahreswert (wegen geringerer Einnahmen pro Trade) gelegen, aber die Ausgaben seien erheblich stärker gesunken, um 56 Prozent auf 4,5 Mio. Euro, so dass der Jahresstart bereits profitabel ausgefallen sei.