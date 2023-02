Seite 2 ► Seite 1 von 5

Hannover (ots) - TUI Group im 1. Quartal 2023: Umsatz aufgrund starkerReisenachfrage deutlich gesteigert, saisonales Minus beim operativen Ergebnisfast halbiert, nahezu alle Bereiche tragen zu Ergebnisverbesserung bei:bereinigtes EBIT Hotels & Resorts drittes Quartal in Folge über Vorkrisenniveau/ 3,3 Millionen TUI Gäste im Berichtszeitraum / Ermutigende Buchungsdynamik füraktuellen Winter und Sommer 2023 / Klarer strategischer Fokus ausgerichtet aufWachstum / Solide operative und finanzielle Entwicklung sind Basis für geplanteAktienzusammenlegung und Kapitalerhöhung, um Staatshilfen vollständig abzulösen- Konzern-Umsatz im Berichtszeitraum auf 3,8 Milliarden Euro gesteigert(Vorjahr: 2,4 Milliarden Euro)- Bereinigtes EBIT signifikant verbessert: saisonal übliches Minus auf -153Millionen Euro fast halbiert (Vorjahr -274 Millionen Euro)- TUI Hotel-Ergebnis verbessert auf 71,9 Millionen Euro (Vorjahr: 61,1 MillionenEuro) - drittes Quartal in Folge über Vorkrisenniveau- 3,3 Millionen Gäste reisten im Berichtszeitraum mit der TUI - eine Millionmehr als im Vorjahresquartal (2,3 Millionen)- Hohe Buchungsdynamik für aktuellen Winter und Sommer 2023 - Neubuchungszahlender letzten vier Wochen über Vorkrisenniveau bei höheren Durchschnittspreisen- TUI Vorstandsvorsitzender Sebastian Ebel: "Unsere Strategie ist klar:Qualität, Kostendisziplin und Marktanteile. Neue Produkte, zusätzliche Kundenund dadurch mehr Marktanteil sowie überdurchschnittliches Wachstum sind dieBasis für zukünftige Umsatz- und Ergebnissteigerungen. Zügige Umsetzung derStrategie zeigt Wirkung, Buchungsdynamik für den Sommer 2023 ist ermutigend.Beides bestärkt unsere Erwartungen: bereinigtes Ergebnis soll im Gesamtjahr2023 deutlich steigen. Auf Basis solider operativer und wirtschaftlicherEntwicklung soll die Bilanz weiter gestärkt werden: Auf der Hauptversammlungsoll der letzte Schritt zur Refinanzierung der Staatshilfen angestoßenwerden."3,3 Millionen Gäste sind im 1. Quartal 2023 mit der TUI in den Urlaub gereist -eine Million mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Touristikkonzern ist somitoperativ stark in das neue Geschäftsjahr gestartet: Im Berichtszeitraum wurdeder Umsatz deutlich gesteigert und der saisonal übliche operative Verlust fasthalbiert. In einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld profitierte die TUI vonder anhaltenden Reisebereitschaft der Menschen, so dass fast alleGeschäftsbereiche zur Verbesserung des Konzernergebnisses beigetragen haben. TUIVorstandsvorsitzender Sebastian Ebel: "Unsere Strategie ist klar: Qualität,