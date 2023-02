BERENBERG stuft LINDE plc auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Linde nach Quartalszahlen des Industriegasekonzerns von 340 auf 375 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Als ermutigend wertete Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Margenresilienz, welche die im vergangenen Jahr mit kleinen Schritten, aber sukzessive gestiegenen Ergebnisschätzungen (EPS) weiter steigen lassen sollten. Zudem habe das Management mit Blick auf ein Projekt in den USA bestätigt, dass Linde nicht direkt in den Ammoniak-Markt einsteigen werde./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2023 / 22:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 310,7EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: LINDE plc

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m