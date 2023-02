Die Märkte sind seit Tagen voll fokussiert auf die heutigen Daten zur Inflation in den USA - aber was macht es wirklich für einen Unterschied, ob der monatliche Anstieg der Inflation im Januar bei nur +0,4% oder doch bei +0,6% liegt (bei einer Erwartung von +0.5%)? Fakt ist, dass die Teuerung nicht, wie zuvor von den Märkten erwartet und eingepreist, ganz schnell und linear nach unten gehen wird. Und das beduetet für die Fed, dass sie die Zinsen noch weiter und vielleicht noch höher anheben muß, als die Märkte und die US-Notenbank selbst erwartet hatten. Neben den heutigen Daten sind daher die morgigen US-Einzelhandelsumsätze sehr wichtig, denn auch diese dürften sehr stark sein und zeigen, dass die weiter hohe Nachfrage die Teuerung verstetigt und so die US-Notenbank weiter unter Druck bringt!

