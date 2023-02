Wilson gilt als überzeugter Wall Street-Bär. Der Stratege erwartet, dass die sich verschlechternden Fundamentaldaten zusammen mit den Zinserhöhungen der Fed, die zur gleichen Zeit wie eine Gewinnrezession kommen, die Aktien in diesem Frühjahr auf einen endgültigen Tiefstand treiben werden. "Die Preise sind so weit von der Realität entfernt wie noch nie während dieser Baisse", so die Strategen.

In der vergangenen Woche lagen die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen so hoch wie seit Anfang der 1980er Jahre nicht mehr. Der Markt deutet dies als ein Zeichen für das schwindende Vertrauen in die Fähigkeit der Wirtschaft, weiteren Zinserhöhungen standzuhalten.

Aktien legten unterdessen einen der stärksten Jahresstarts aller Zeiten aufs Parkett. Erst allmählich kühlte die Rallye ab, nachdem Fed-Chef Jerome Powell mit der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen die Stimmung belastete.

Die heutigen US-Inflationsdaten könnten ein Katalysator sein, der die Anleger in die Realität zurückhole und die Aktien wieder mit den Anleihen in Einklang bringe, wenn die Preise stärker als erwartet steigen, so Wilson. Der Markt erwartet, dass die Verbraucherpreise im Januar gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen sind. Es wäre der stärkste Anstieg seit drei Monaten.

Wilson geht davon aus, dass der S&P 500 das Jahr bei 3.900 Indexpunkten beenden werde. Zunächst erwartet der Stratege, dass die Aktien angesichts sinkender Gewinnschätzungen weiter fallen, bevor sie sich schließlich in der zweiten Jahreshälfte wieder erholen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion