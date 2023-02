Taurus erhält 65 Millionen US-Dollar, um seine Digital-Asset-Plattform weiterzuentwickeln und die internationale Expansion voranzutreiben (FOTO)

Genf, Schweiz (ots) -



- Die Serie-B-Finanzierung unter Führung der Credit Suisse umfasst Beteiligungen

von drei weiteren großen Finanzinstituten, der Deutschen Bank, der

Pictet-Gruppe und der Arab Bank Switzerland, sowie der börsennotierten

Immobiliengruppe Investis.

- Taurus wird weiterhin in seine Plattform investieren, um die weltweit größten

Banken mit allen Arten von digitalen Assets zu bedienen: Kryptowährungen,

tokenisierte Wertpapiere und digitale Währungen.

- Taurus wird die Expansion des Technologie-Vertriebs mit neuen Niederlassungen

in Europa, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in absehbarer Zeit auch

in Amerika und Südostasien vorantreiben, um näher am Kunden zu sein.



Taurus SA ("Taurus"), der führende Anbieter von Digital-Asset-Infrastrukturen

für Finanzinstitute in Europa, gibt heute eine Serie-B-Kapitalerhöhung in Höhe

von 65 Millionen US-Dollar bekannt.