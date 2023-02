CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com .

Insider werfen gerade Aktien im großen Stil auf den Markt. An der Wall Street sind die am besten informierten Anleger sehr kritisch geworden. Die Berichtssaison hat gezeigt, dass die Erwartungen des Marktes nicht mehr erreicht werden können. Die Zahl der Unternehmen, die höher als erwartete Gewinne ausweisen können, ist auf den tiefsten Stand seit eineinhalb Jahrzehnten gefallen, während die Zahl der Unternehmen, die weniger als erwartet verdient haben, auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen ist.

In der ersten Handelsstunde an der Frankfurter Börse lässt sich ein gewisser verhaltener Optimismus vor den am Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreisen nicht leugnen.

