"Eigentlich ist Tesla eines der profundesten KI-Unternehmen da draußen - deshalb steht es an der Spitze von vielen unserer Fonds", sagte Wood gegenüber Bloomberg TV. "Es ist kein Autounternehmen, es ist ein Technologieunternehmen."

Die Chefin von Ark Invest geht davon aus, dass sich der Aktienkurs des Elektroautoherstellers dank der Begeisterung der Anleger für KI-Technologien in fünf Jahren verachtfachen werde.

Und weiter: "Die Welt verändert sich hier unglaublich schnell. Wir sehen das natürlich bei der künstlichen Intelligenz, bei all den Nachrichten rund um ChatGPT, die die Fantasie der Öffentlichkeit und der Unternehmen beflügelt haben. Es geht sehr schnell und unsere Portfolios sind sehr auf die Zukunft ausgerichtet."

Wood sieht Tesla vor allem deshalb weit vorn, weil das Unternehmen den Markt für selbstfahrende Taxis dominieren will. Nach Woods Einschätzung werde dieser Markt eines der wichtigsten Verkehrsthemen des nächsten Jahrzehnts sein: "Wir glauben, dass autonome Taxiplattformen in den nächsten fünf bis zehn Jahren die größte Chance im Bereich der künstlichen Intelligenz darstellen", so Wood.

Arks aktuelle Tesla-Prognose geht davon aus, dass der Aktienkurs des Unternehmens innerhalb der nächsten fünf Jahre auf 1.500 bis 1.600 US-Dollar steigen werde – das würde ein Anstieg um über 720 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag bedeuten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion