BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat sich mit der Ausgabe von neuen Wandelanleihen an institutionelle Investoren frisches Kapital besorgt. Der angestrebte Bruttoerlös von einer Milliarde Euro sei erzielt worden, teilte das im MDax notierte Unternehmen am späten Montagabend in Berlin mit. Die Papiere laufen bis Februar 2030. Wegen der erwartbaren Verwässerung der Zahl aller Aktien rutschten die Delivery-Hero-Anteilsscheine am Dienstagmorgen zuletzt um gut 4 Prozent auf 42,36 Euro.

Mit dem Kursrutsch setzt sich der jüngste Abwärtstrend seit dem Zwischenhoch von 57,82 Euro Anfang Februar fort, bis zu dem sich der Wert der Papiere ausgehend vom Oktober-Tief fast verdoppelt hatte. In den Blick könnte nunmehr die 40-Euro-Marke geraten, die im November und Dezember immer wieder Halt gegeben hatte.