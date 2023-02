ExpressVPN erreicht die Marke von vier Millionen aktiven Abonnenten

Britische Jungferninseln (ots) - ExpressVPN (https://www.expressvpn.com/de) ,

führendes Unternehmen im Bereich Datensicherheit und Privatsphäre, gibt bekannt,

dass der VPN-Dienst nun von vier Millionen zahlenden Abonnenten in über 180

Ländern genutzt wird.



Gleichzeitig kündigt ExpressVPN eine neue Partnerschaft mit UA.SUPPORT an und

unterstützt damit diejenigen, die am dringendsten eine sichere, private

Internetverbindung benötigen. Die NGO UA.SUPPORT (https://www.ua.support/) setzt

sich dafür ein, Flüchtlingen Rechtshilfe zu ermöglichen und die gesponserten

ExpressVPN-Lizenzen und Cybersicherheitstrainings sollen der Organisation - und

vielen anderen - dabei helfen, ihre Aufgaben auch unter herausfordernden und

bedrückenden Umständen zu erfüllen. Sowohl online als auch offline.