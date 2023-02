Neuerscheinung am Magazinmarkt Erste KALK&KEGEL Printausgabe mit 144 Seiten zur Zukunft der Gastronomie

Wien (ots) - Das Branchenmedium KALK&KEGEL hat sein erstes Printmagazin auf den

Markt gebracht. Bekannte Autorinnen und Autoren schreiben darin zu den

brennendsten Zukunftsthemen der Gastronomie.



Während in der Medienbranche aktuell zahlreiche gedruckte Magazintitel

eingestellt werden, macht das Gastronomie-Branchenmedium KALK&KEGEL mit einer

Premiere auf sich aufmerksam: Soeben erschienen ist das erste Printmagazin von

KALK&KEGEL - ein Whitebook zu den wichtigsten Zukunftsthemen der Gastronomie.

144 Seiten stark, grafisch aufwändig gestaltet und an Bord namhafte Autorinnen

und Autoren aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. "Die Gastronomie steht

vor einem Umbruch. Dazu muss man kein Hellseher sein. Aber genau in diesem

Prozess der Veränderung ergeben sich große Chancen - und die zeigen wir auf",

schreibt Herausgeber und Chefredakteur Michael Pöcheim-Pech im Editorial des

Premieren-Magazins von KALK&KEGEL.